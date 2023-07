Ecco l’Estate Montevaghese 2023 tra arte, cultura, musica e sapori

“Anche quest’anno – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – proponiamo ai cittadini e ai turisti che verranno a trovarci un ricco programma di eventi per allietare l’estate nel nostro paese. Anche in questa occasione, fondamentale è stata la collaborazione delle associazioni culturali del territorio con l’amministrazione comunale. Abbiamo previsto tante iniziative per tutte le fasce d’età per coinvolgere quante più persone possibili: dalla musica al teatro, dai giochi per bambini all’enogastronomia. Da segnalare, gli eventi dei Borghi dei Tesori Fest, il recital di Gianfranco Jannuzzo nel museo en plein air tra i ruderi del sisma del ’68, lo spettacolo teatrale ‘Nella Magia delle Fiabe’ della Savatteri Produzioni, per concludere, a settembre, con la Grande Festa del Vino e dei Prodotti del Belìce. Sarà una bella Estate Montevaghese, invito tutti a partecipare”

Ecco il programma dell’Estate Montevaghese 2023: Domenica 30 luglio ore 21,30 Cabaret con Antonio Pandolfo, in Piazza della Repubblica; Martedì 1 agosto ore 22,30 I Vagorita in concerto, in Piazza della Repubblica; Mercoledì 2 agosto ore 21,30 Anteprima Festa del Limone a cura dell’Associazione”La Smania Addosso”, in Piazza Duomo; Giovedì 3 agosto ore 21,30 Degustazione di prodotti locali “Odori e Sapori di Sicilia” a cura della Pro-Loco, in Piazza della Repubblica; 5-6-7 agosto San Domenico VA Edizione – Festa dei Vignaioli, presso l’Azienda La Chiusa con il Patrocinio gratuito del Comune di Montevago; Domenica 6 agosto ore 21,00 Festa del Limone e degustazione dei prodotti tipici locali, in Piazza della Repubblica; Corteo Storico con sbandieratori, presso viale XV Gennaio; a cura dell’Associazione “La Smania Addosso”, Lunedì 7 agosto ore 21,30 Festa del Limone; Gruppi Folkloristici; Degustazione di prodotti tipici a base di limone; Dalle ore 23,00 alle 3,00: Notte Gialla con Dj set; a cura dell’Ass. “La Smania Addosso”, in Piazza della Repubblica; Martedi 8 agosto Festività del Santo Patrono con processione e giochi pirotecnici – a cura del Comitato San Domenico, in Piazza Duomo;

Mercoledì 9 agosto ore 21,30 Recital con Gianfranco Jannuzzo al Vecchio Centro; Giovedì 10 Agosto ore 21,30 “Le Vibrazioni” in concerto, presso Viale XV Gennaio; Venerdi 11 agosto ore 21,30 LE VIBRAZIONI “Sicilia Bedda” – canti e poesie in siciliano, poeti e trio musicale: Canzoneri – Di Giovanna – Bucalo, presso Vecchio Centro; Sabato 12 agosto ore 21,30 Commedia teatrale “Un marito per due figlie” a cura del Gruppo Teatrale Caos, presso Vecchio Centro; Domenica 13 agosto ore 21,30 I^ edizione “Be Happy! Voice Contest 2023”, a cura dell’Aggregazione Atlantide, in Piazza della Repubblica.

Venerdì 18 agosto ore 21,00 “Giochiamo Insieme” Serata di animazione con bambini ed adolescenti a cura dell’Ass. “Coro degli Angeli”, in Piazza della Repubblica; Giovedì 22 agosto ore 21,00 Spettacolo teatrale “Nella Magia delle Fiabe”, a cura della Savatteri Produzioni, in Piazza della Repubblica. Magia Fiabe 26-27 agosto, 2-3-9-10 settembre Borghi dei Tesori Fest Sabato 9 e Domenica 10 settembre Grande Festa del Vino e dei Prodotti del Belìce.