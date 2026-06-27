Cultura

Gaetano Aronica è il nuovo Direttore Artistico del Teatro “Re Grillo” di Licata

Con questa nomina, Aronica si prepara ad aprire una nuova, entusiasmante stagione teatrale anche nella splendida cittadina marinara di Licata

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Dopo i successi e la prestigiosa gestione del Palacongressi del Parco della Valle dei Templi di Agrigento e la recente nomina al Teatro “Regina Margherita” di Racalmuto, il celebre attore e regista Gaetano Aronica espande i confini del suo impegno culturale e diventa ufficialmente il nuovo Direttore Artistico del Teatro “Re Grillo” di Licata. Una scelta voluta da Sindaco Angelo Balsamo di concerto con l’amministrazione comunale.
La conferenza stampa di investitura si terrà lunedì, alle ore 12:00, direttamente presso i locali del Teatro Re Grillo. Durante l’incontro con i giornalisti e la cittadinanza, verranno illustrati i punti cardine del nuovo mandato e le linee guida della programmazione.
Gaetano Aronica, noto per il suo immenso spessore artistico, per le sue intense interpretazioni cinematografiche (tra cui il capolavoro Malèna di Giuseppe Tornatore) e televisive (come Baarìa e Il Capo dei Capi), è da anni una delle figure più autorevoli del teatro drammatico italiano e un punto di riferimento assoluto per la valorizzazione delle opere pirandelliane.
Con questa nomina, Aronica si prepara ad aprire una nuova, entusiasmante stagione teatrale anche nella splendida cittadina marinara di Licata. L’obiettivo condiviso con Sindaco e Amministrazione Comunale è chiaro: trasformare lo storico teatro in un polo culturale d’eccellenza, capace di attrarre grandi produzioni nazionali senza mai perdere il legame profondo con l’identità del territorio agrigentino.

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