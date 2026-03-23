“Gibellina nuova e il Cretto di Burri” con Beniamino Biondi

Il territorio del Belìce torna protagonista con un itinerario speciale dedicato alla scoperta dei luoghi segnati dal terremoto del 1968, in un percorso che intreccia memoria, ricostruzione e paesaggio contemporaneo.

L’iniziativa, organizzata da Minerva APS e a cura di Beniamino Biondi, propone un viaggio intenso e suggestivo attraverso alcuni dei centri più significativi del Belìce occidentale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di leggere il territorio come un grande museo en plein air, dove le tracce della distruzione dialogano con i linguaggi dell’arte e con nuove visioni urbane.

La partenza è prevista da Agrigento, da cui si raggiungeranno le località di Santa Margherita di Belice, di Salaparuta e di Poggioreale, con soste sia nei nuclei urbani attuali sia nei suggestivi ruderi delle città distrutte dal sisma, oggi autentici paesaggi della memoria.

Il percorso proseguirà verso uno dei luoghi simbolo dell’arte ambientale contemporanea, il Cretto di Burri, monumentale intervento artistico che trasforma una ferita del territorio in una straordinaria opera d’arte.

La giornata si concluderà a Gibellina Nuova, Capitale dell’Arte Contemporanea 2026, città della ricostruzione e laboratorio unico di architettura, scultura e arte pubblica, simbolo di una possibile rinascita attraverso la cultura. Un’esperienza immersiva che attraversa una Sicilia profonda e complessa, invitando i partecipanti a riflettere sul rapporto tra passato e presente, distruzione e rinascita.

Dettagli dell’evento

Sabato 18 aprile dalle ore 9:00 alle ore 19:30, con partenza da Agrigento. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al numero 328 1828905 (anche WhatsApp) Contributo di partecipazione: 40 euro. Il tesseramento all’associazione Minerva APS è obbligatorio ed è incluso nella quota di partecipazione