Giornate Europee del Patrimonio, le iniziative dell’Archivio di Stato di Agrigento

L’Archivio di Stato di Agrigento partecipa per le Giornate Europee del Patrimonio 2023 sabato 23 e domenica 24 settembre con l’evento dal titolo “Oltre il sipario. Teatri in archivio”. In adesione al tema italiano delle GEP 2023 “Patrimonio InVita”, che riprende lo slogan europeo “Living Heritage” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, la storia dei teatri della città di Agrigento rivive attraverso la documentazione e le esperienze didattiche dell’Archivio di Stato di Agrigento. Il percorso culturale “Oltre il sipario. Teatri in archivio”, nel promuovere e valorizzare le testimonianze legate ai teatri che hanno connotato la vita culturale del territorio, offre alla collettività nuovi punti di vista su luoghi della memoria, spettatori, compagnie teatrali, spettacoli, modalità di organizzazione, comunicazione e promozione, con particolare riferimento all’opera di Giuseppe Verdi e al teatro delle marionette.

L’evento, svolto in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e con il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento, sarà occasione di condivisione, partecipazione e dialogo intergenerazionale.

Nella giornata inaugurale del 23 settembre, gli studenti faranno rivivere le particolari storie teatrali che sono state oggetto del percorso didattico articolato svolto presso l’Archivio di Stato di Agrigento, tra narrazioni, rielaborazione delle esperienze e creatività.

Dall’adesione alla campagna social “Archivi di Scena”, a cura delle Direzioni Generali Spettacolo, Cinema e Audiovisivo e Archivi, e attraverso le attività programmate con il Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e con gli istituti scolastici, il patrimonio archivistico dell’Archivio di Stato di Agrigento rivelerà – oltre il sipario – il mondo del teatro, con le sue storie ed inferenze culturali.