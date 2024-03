Gli Abatellis Branciforti rappresentano l’inclusione al Mandorlo in Fiore

Gli Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini sono stati l’unico Gruppo Storico della provincia di Agrigento a essere presente nell’importante giornata conclusiva della 76esima Edizione del Mandorlo in Fiore. “Siamo stati onorati di rappresentare la storia del nostro territorio agrigentino, in particolare dei nostri paesi di Cammarata e San Giovanni Gemini, nella giornata conclusiva di una manifestazione di portata internazionale come il Mandorlo in Fiore. Mi preme sottolineare che noi Abatellis Branciforti ci siamo attestati come un gruppo inclusivo accogliendo tra di noi la dolcissima Francesca ospitata dalla Cooperativa Il Girasole, una comunità alloggio per disabili psichici, sita in via Paganini 8 a Villaggio Mosè. Il vederla felice è stata la nostra gioia”, ha dichiarato la Presidente degli Abatellis Branciforti Irene Catarella che, fiera dei membri del suo gruppo, ha continuato sottolineando la gioia di essere stati accompagnati dalle autorità dei paesi, che rappresentano nel periodo storicamente più aureo, il Sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane e il Sindaco di San Giovanni Gemini Custode (Dino) Zimbardo che hanno sfilato con il sindaco di Agrigento e dei paesi della provincia agrigentina. “Le amministrazioni comunali dei nostri paesi sono costantemente al nostro fianco per promuovere il territorio e la storia che ci rende cittadini in grado di migliorare la società”, ha concluso la Presidente Catarella che ha ringraziato gli organizzatori del Mandorlo in Fiore per l’accoglienza e lo svolgimento della manifestazione.