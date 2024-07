Grotte si prepara alla decima edizione di “Donna con Te”: un concerto contro la violenza sulle donne

Mercoledì 31 luglio alle ore 21:00, si terrà presso Piazza Umberto I a Grotte la nuova edizione di “Donna con Te” giunta al suo decimo anno. Un concerto in passerella contro la violenza sulle donne.

Uno spettacolo di circa 90 minuti, che vedrà sul palco diverse presenze tra cantanti, ballerini, modelle, attori, stilisti. Ogni esibizione verrà presentata da un’eccellenza del territorio, che si è contraddistinta per meriti in vari settori. Non mancheranno le testimonianze.

A curarne la direzione artistica, anche quest’anno, coadiuvato da un operativo Staff e da Photo Evolution, Angelo Palermo che con instancabile grinta e voglia di fare porta avanti una così nobile causa, lo stesso vestirà i panni di presentatore insieme a Chiara Vinci, modella e attrice affermata.

Padrino della serata sarà Walter Zappalà, Mister Italia 2022.Quest’anno sul palco anche la giovane cantautrice KEL, che verrà insignita del titolo “Donna con Te dell’anno”. L’invito è rivolto a tutti, con l’intento di essere uniti per dire NO alla violenza sulle donne e alla violenza in generale. La kermesse verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Donna con Te. L’evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Grotte è patrocinato dal Centro antiviolenza e antistalking Telefono Aiuto.