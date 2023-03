Guerra, Mafia e Migrazioni al centro degli eventi “Sulle orme di Pietro in terra agrigentina”

Guerra, mafia e migrazioni sono i temi caldi dell’evento: ““Sulle orme di Pietro in terra agrigentina” (100-30-10)“. La Chiesa Agrigentina si appresta a commemorare tre anniversari importanti: 100 anni dalla visita di mons. Angelo G. Roncalli ad Agrigento e 60 anni dalla pubblicazione dell’enciclica Pacem in terris, 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento e 10 anni dal primo Viaggio Apostolico di Papa Francesco a Lampedusa.

Il primo evento si svolgerà l’11 aprile presso l’aula magna dell’Ecua di Agrigento una conversazione con il prof. Marco Roncalli; dal 7 al 9 maggio si svolgeranno gli eventi a 30 anni dalla visita di papa Giovanni Paolo II. “Ci chiederemo come è cambiata la mafia dopo il grido del Papa dal colle della Valle dei templi circa i mafiosi, e quale è stato il cammino della Chiesa siciliana e della chiesa italiana”, dichiara l’arcivescovo Alessandro Damiano a margine della conferenza di presentazione dell’evento. Dal 7 al 10 Luglio gli eventi si sposteranno a Lampedusa per ricordare il primo viaggio di Papa Francesco. “Lampedusa è conosciuta anche per la sua opera d’arte, la porta d’Europa, ma dovremmo sempre considerare che ogni porta deve essere transitabile in da entrambi i lati, quindi non solo Europa ma anche porta d’Africa”, ha detto l’arcivescovo Damiano.