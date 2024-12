“I filosofi terroni”, la filosofia di strada scende a “Le Fabbriche” di Agrigento

A Milano, ogni domenica, un artista di strada ha trasformato Piazza Affari in un’aula all’aperto: al posto di musica o spettacoli, propone lezioni di filosofia. L’iniziativa, che ha destato curiosità e attenzione da parte dei media, ha attirato un pubblico sempre più numeroso, dando vita a un progetto in continua crescita.

Il protagonista è Davide Valenti , insegnante di filosofia nei licei milanesi e artista visivo. Originario della Sicilia, Valenti ha deciso di portare la sua “filosofia di strada” ad Agrigento durante le festività natalizie, realizzando un tour in diversi luoghi simbolici della città. A Le Fabbriche, venerdì 3 gennaio alle 18:00, in via San Francesco d’Assisi 1, con I Filosofi Terroni , Davide Valenti tiene una lezione e un workshop per comprendere la filosofia della Magna Grecia attraverso il dialogo.Introduce la serata Beniamino Biondi, direttore de Le Fabbriche e organizzatore dell’evento.

La filosofia: un ponte tra passato e presente. Duemila e cinquecento anni fa, Socrate dialogava nelle piazze di Atene, i pitagorici insegnavano a Crotone, Parmenide parlava ad Elea, Gorgia a Lentini, Platone frequentava Siracusa, ed Empedocle, padre della filosofia naturale, insegnava proprio ad Agrigento. Il fascino eterno della filosofia risiede nella sua capacità di rivelare ciò che si cela dietro le apparenze, di illuminare l’invisibile e rispondere alle domande essenziali della vita.

Ingresso posto unico 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0922 611129 – (whatsapp) 3281828905