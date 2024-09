Il 13 e 14 settembre la V Edizione del Bivona Jazz Festival

La Scuola di Musica Lo Nigro promuove e organizza la V Edizione del Bivona Jazz Festival che si tiene il 13 e 14 settembre prossimo presso il Nuovo Teatro Comunale di Bivona e rappresenta un’importante occasione per promuovere la musica jazz. Quest’anno il festival si distingue per il suo alto patrocinio da parte del Ministero della Cultura e per il supporto dell’Unione Europea attraverso il progetto NexGenerationEu.

“Questo festival non solo celebra il jazz ma funge anche da piattaforma per giovani artisti e promuove la cultura musicale nella regione. L’iniziativa è parte di un progetto più ampio, voluto fortemente dal Comune di Bivona, volto a valorizzare i borghi e le tradizioni locali, contribuendo così attraverso la musica allo sviluppo culturale ed economico del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Milko Cinà.

MEDI JAZZ GROUP (13 settembre)

Un gruppo di giovani musicisti che hanno avuto l’opportunità di esibirsi grazie al supporto del Conservatorio di Musica Toscanini di Ribera. Questo gruppo rappresenta il futuro del jazz in Sicilia.

Un repertorio che spazia dai classici del jazz a brani originali, con un’energia fresca e innovativa che sicuramente coinvolgerà il pubblico.

FRANCESCO BUZZURRO (14 settembre)

Un chitarrista e compositore di fama internazionale, noto per il suo virtuosismo e la sua capacità di fondere diversi stili musicali.Si esibisce con il progetto musicale “Un’ Orchestra a Sei Corde”

In questo progetto, Buzzurro utilizza la chitarra come strumento principale per creare sonorità ricche e complesse, accompagnato dall’armonicista Beppe Milici, che porterà un ulteriore livello di espressività musicale. Un’esibizione emozionante che unisce tecniche musicali innovative e melodie suggestive, offrendo un’esperienza unica.