Il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore e San Calogero”: domenica la premiazione

Domenica 4 agosto, a partire dalle 20:30, nella suggestiva location de Le Fabbriche – Fondazione Orestiadi – di Agrigento, situata in via San Francesco d’Assissi, 1, nel cuore del centro storico e rinomata per le sue esposizioni d’arte contemporanea, si terrà la cerimonia di premiazione della 13esima edizione dei concorsi “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero”. Durante la serata verranno premiate le migliori foto a colori e in bianco e nero dei singoli concorsi.

L’evento, promosso e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, prevede anche premi speciali: la migliore foto “destinazione turistica” in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e la migliore foto al femminile, ideata dalla TUA trasporti urbani Agrigento.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stata istituita la categoria “Miglior foto – Talento Femminile”. La foto vincitrice sarà parte della campagna promozionale di TUA per “Agrigento Capitale della Cultura 2025” e l’edizione del Mandorlo in Fiore 2025.

L’evento premierà anche figure di spicco come Marco Savatteri, recentemente esibitosi a Los Angeles durante la tappa dell’Amerigo Vespucci; Alessandra Montana, inserita nella prestigiosa classifica Forbes delle cento donne leader vincenti e fondatrice di “Allumeuse Communication”; Silvio Schembri, noto giornalista; e Gianfranco Jannuzzo, attore teatrale e commediografo italiano, attivo anche in cinema e televisione. Un riconoscimento speciale andrà anche a Tano Siracusa, fotografo di lunga data e direttore di riviste fotografiche.

Durante la serata, i momenti musicali e di spettacolo saranno offerti dai performer di Savatteri Produzioni, mentre tutte le foto finaliste verranno proiettate. Le esibizioni musicali vedranno protagonisti la cantante Miriam Malluzzo e il giovane chitarrista Gaetano Inguanta, oltre al soprano Elisea Sciacca e al giovane chitarrista Federico Mungiovì.

Gli ospiti potranno godere di una degustazione di prodotti tipici siciliani offerti da Pendolino – Assipan, Moresca Farm e Cantine Firriato. Le specialità includeranno pane cunzato preparato con grani antichi e olio, le delizie di Moresca Farm e una degustazione del vino “Il Rosso Baciato dal Sole Bayamore IGT Terre Siciliane Frappato, Merlot, Syrah”.