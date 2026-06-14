Esce fuori strada con l’auto a Bovo Marina e finisce in un vallone: ferito un giovane

Incidente autonomo a Bovo Marina, dove un’auto con a bordo un giovane è uscita improvvisamente fuori strada, terminando la sua corsa in un vallone. Secondo le prime informazioni, il ragazzo che si trovava alla guida del veicolo sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo dopo l’impatto. Sono stati alcuni automobilisti a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri

che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Non risultano coinvolti altri veicoli né altre persone.