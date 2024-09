Il corpo bandistico di Palma di Montechiaro compie 40 anni, gran concerto il 5 settembre

A Palma di Montechiaro il 5 Settembre presso la scalinata della Chiesa Madre il Corpo Bandistico festeggia 40° anniversario con un gran Concerto che sarà dedicato alla memoria del Maestro Rosario Lo Sardo e al Capobanda Rosario Scarnà due figure importanti per la banda. Tra i pezzi, che verranno eseguiti dalla banda diretta dal maestro Gioacchino Scicolone e Giuseppe Vitello, figurano i classici brani sinfonici e lirici a superbi arrangiamenti di musica contemporanea come la Carmen di G. Bizet, Il Bacio di Luigi Arditi brani per voce soprano e banda , Santana arrangiamento per banda, Gonna Fly Now la sigla di Rocky, Libertango di Astor Piazzolla, Manola di Nunzio Ortolano, Missione Impossibile, Tico Tico di Tito Puente. Presenta la serata Isabella Rumè.