“Il padre della sposa”, Teatro Pirandello sold out per le repliche del 16,17 e 18 febbraio 

Il Teatro Pirandello è felice di confermare il tutto esaurito per le tre repliche di Il Padre della Sposa previste il 16, 17 e 18 febbraio. A pochi giorni dal debutto, l’entusiasmo del pubblico ha reso inevitabile questo trionfo teatrale.

Giovanni, il dentista divorziato interpretato da Gianfranco Jannuzzo, promette di regalare al pubblico serate di pura comicità e emozione. La trama coinvolgente seguirà Giovanni, padre di Alice (interpretata da Martina Difonte), in preda al caos dei preparativi per il matrimonio imminente. Ludo, rampollo di una ricca famiglia, sta per unirsi in matrimonio con Alice, ma l’ansia del padre, le gaffe e l’invasione casalinga di Boris, l’organizzatore eccentrico interpretato da Gaetano Aronica, porteranno a situazioni esilaranti.

Il talentuoso cast, con Barbara De Rossi, Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli e la partecipazione di Gaetano Aronica, promette di regalare al pubblico momenti di risate e tenerezza. Carlo De Marino stupirà con scenografie e costumi, mentre Gianluca Guidi oltre a curare la regia arricchirà l’atmosfera con le sue musiche. Le luci di Umile Vainieri daranno il tocco finale a un’esperienza teatrale indimenticabile.