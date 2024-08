Il “Vertical Tour” di Radio Deejay arriva a Sciacca, al via gli eventi

“Sciacca si conferma per il secondo anno tappa irrinunciabile del Vertical Summer Tour, con animazioni, attività sportive, intrattenimento, musica per due giorni, nelle nostre spiagge, alla Foggia, con media partner Radio Deejay e la presenza di Mario Fargetta”. Così il sindaco Fabio Termine saluta la carovana di animatori, istruttori sportivi e dj da oggi e fino a domani a Sciacca. “L’Amministrazione comunale, fin dallo scorso anno, – dice il sindaco Fabio Termine – ha interloquito con gli organizzatori per riconfermare questo evento di grande attrazione. E così per il secondo anno la città di Sciacca si ritrova tra le tappe del tour nazionale tra le più belle spiagge d’Italia”.

Il Vertical Tour alzerà il sipario al divertimento questa mattina alle ore 10 con svariate attività in programma nella spiaggia di contrada Foggia.

Il format si conferma quello del villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Vertical Tour offre a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le esperienze e le attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le attività proposte sul palco centrale, con giochi a premi, lezioni di ballo e molto altro.

Il pomeriggio (15-19) si accende poi con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia le attività adatte ad ogni target e generazione.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tanti ospiti in calendario. Nella tappa di Sciacca sarà presente oggi, 13 agosto, dalle ore 19, Mario Fargetta con l’animazione sul palco e a seguire un grande dj set al tramonto.