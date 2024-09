“Immagina” lancia la seconda edizione del “Corso di Dizione e Public Speaking”, tenuto dall’attore e doppiatore agrigentino Paolo Macedonio. Questo corso è indirizzato a chiunque desideri migliorare la propria capacità di esprimersi e comunicare in modo più efficace, sia nella vita personale che professionale. Attraverso tecniche avanzate di respirazione, pronuncia e concentrazione.

Dopo il grande successo del suo tour estivo con il suo spettacolo “Un fulmine a ciel sereno”, Paolo Macedonio ritorna ad Agrigento per guidare i partecipanti nel percorso di affinamento delle loro capacità comunicative. Il corso si pone l’obiettivo di aumentare la sicurezza espressiva degli iscritti, migliorando la loro capacità di coinvolgere e mantenere l’attenzione degli interlocutori. Il corso si svolgerà i 4 sabati di ottobre con turni a scelta tra le 9:30 alle 13:30 o dalle 15:30 alle 19:30.

Contributo: 155€ + 5€ per la tessera associativa Immagina

Il corso coprirà vari aspetti della comunicazione, inclusi l’apparato fonatorio, la ginnastica facciale, la pronuncia, oltre a tecniche avanzate di public speaking come la gestione delle emozioni e l’improvvisazione. Questo programma è un’opportunità unica per apprendere direttamente da un maestro dell’espressione scenica e vocale come Paolo Macedonio.