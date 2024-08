Kinèma, torna la rassegna che porta il cinema nella Valle dei Templi

Tre giorni di eventi tutti gratuiti, con proiezioni di film e cortometraggi dai più importanti festival italiani e internazionali, e incontri con i protagonisti dello scenario del cinema contemporaneo, nella città che è la culla della cultura italiana ed europea. Ritorna dal 19 al 21 agosto ad Agrigento, Kinéma, la rassegna che porta il cinema nella Valle del Templi, all’interno del parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo, Patrimonio Culturale dell’Umanità, UNESCO.

La terza edizione della rassegna prodotta da Primaluce e Qoomoon, sempre sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Leandro Picarella, e il sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, e con i partner Scaro Cafè, Arci John Belushi, Immagina, Sbem!- continua nel segno del percorso tracciato sin dalla sua fondazione, con la consueta ambizione di riunire in un luogo unico al mondo, i protagonisti di rilievo internazionale della cultura contemporanea, come per esempio Letizia Battaglia, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Franco Maresco, Donatella Finocchiaro, Emiliano Morreale, Paolo Taviani, Silvano Agosti tra gli ospiti delle prime edizioni.

Cerchiamo di ricreare un’esperienza che velocemente diventa abitudine, proprio perché privata della sua componente essenziale: il rito collettivo, quel bisogno di unirsi per condividere un’esperienza che accompagna l’essere umano dall’alba dei tempi. In questa edizione approfondiremo il ruolo del cinema nelle comunità, racconteremo l’attualità con un lungometraggio premiato sulla guerra e contro la guerra e tratteremo i vari spaccati dell’inclusione; e poi tanti ospiti, con un particolare omaggio alla carriera e alla persona legata alla nostra città. Afferma Leandro Picarella.

Ancora una volta Kinéma, trasformerà il Parco della Valle dei Templi in un grande cinema en plein air, creando nuove occasioni di incontro e scambio nella città che si prepara all’importante appuntamento della Capitale della Cultura 2025, e rendendo omaggio ai suoi talenti.

Su questa scia, la terza edizione del festival celebra la “signora siciliana del suono” Maricetta Lombardo. Agrigentina, Maricetta Lombardo si è imposta in una categoria tecnica molto importante, quella del suono in presa diretta dove è stata una delle prime donne ad occupare un ruolo che fino a qualche tempo fa era appannaggio degli uomini. Nel 2024 ha vinto il suo terzo David di Donatello su 7 candidature totali per “Io Capitano” di Garrone, avendo già vinto il prestigioso riconoscimento sia per “Gomorra” che per “Dogman”, film sempre diretti da Matteo Garrone.

Tra gli ospiti di quest’edizione di Kinéma inoltre,il produttore Paolo Benzi e il regista e autore Roberto Minervini (in collegamento da New York), mentre ritornano al festival l’attrice Ester Pantano, a Kinéma fin dal primo anno, e Corrado Fortuna, attore e autore.

IL PROGRAMMA DI KINÉMA VOLUME III

All’insegna di Agrigento Capitale della Cultura 2025, dopo un aperitivo di benvenuto apre il festival lunedì 19 agosto alle ore 21.00 allo Scaro Cafè di Piazza Ravanusella, la tavola rotonda dal titolo Cinema e comunità: verso Agrigento Capitale della Cultura 2025, che riunisce in città i rappresentanti di diverse realtà locali, regionali e nazionali della variegata costellazione del mondo del cinema contemporaneo, tra esercenti, distributori, registi e autori, per aprire una finestra sullo stato dell’arte della settima arte cinema nel nostro tempo.

Sono attesi per il talk: il Sindaco del Comune di Agrigento Francesco Micciché, Ivan Frenguelli del cinema Postmodernissimo di Perugia, Sino Caracappa di Sciacca Cinema, Antonio Barone dell’Arci John Belushi, Giorgio Lisciandrello di SudTitles, Ester Pantano in rappresentanza del cinema King di Catania, i fondatori di Sicani Cinema Experience, i rappresentanti dell’Efebo D’Oro, Sheila Melosu del Coordinamento Festival del Cinema in Sicilia.

Sempre in piazza Ravanusella, alle 22.00 si potrà partecipare a una selezione di shortmovies curata da Qoomoon e Arci John Belushi, che hanno scelto quattro cortometraggi dai festival di tutto il mondo. In programma: Au revoir, melograno di Giacomo Pedrotti; De l’amour perdu (Lost Love) di Lorenzo Quagliozzi e Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli e An Irish goodbye di Tom Berkeley, Ross White.

La seconda serata di festival martedì 20 agosto alle 21.00, è dedicata a “la signora del suono”, Maricetta Lombardo, ingegnera del suono agrigentina e fonico di presa diretta tra le più premiate nella storia del cinema italiano che Kìnema vuole omaggiare nella sua città natale con un incontro a cui partecipano Antonio Barone, Corrado Fortuna e Leandro Picarella e la proiezione dei primi film di Matteo Garrone, di cui Lombardo ha curato il suono, Oreste Pipolo, fotografo di Matrimoni e Estate Romana.

L’ultima serata mercoledì 21 agosto Kìnema guarda oltreoceano, con la proiezione del film I Dannati di Roberto Minervini, presentato nella sezione Un Certain Regard dell’ultimo Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior regia. Italiano di nascita, Minervini vive tra Italia e USA, e da anni disseziona la mentalità americana all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle. I Dannati è un film che guarda al passato, che sceglie la Guerra Civile Americana per parlare di attualità. Della logica bellicista americana dall’11 settembre in poi, ma con uno sguardo ancor più esteso. Questi temi saranno trattati anche nell’incontro dibattito che segue la proiezione con lo stesso Minervini in collegamento da New York, il produttore del film Paolo Benzi e Andrea Inzerillo direttore artistico del Sicilia Queer filmfest.

Come ormai da consuetudine di Kìnema, si chiude in festa allo Scaro Cafè con le selezioni musicali di Corrado Fortuna.