La ballerina favarese Asia Crapanzano vince il titolo “Bella d’Italia Sicilia 2023”

La ballerina favarese Asia Crapanzano è la “Bella d’Italia Sicilia 2023” eletta ieri a Sinagra (Messina). Il 22 settembre rappresenterà la Sicilia per le fasi nazionali all’’isola d’Elba. Crapanzano è stata finalista regionale a Miss Universe Sicilia a Noto nonchè vincitrice della serata di Naro “The look of the year Italy”, il concorso della prestigiosa agenzia di moda “Face Models MDM”. La giovane Asia è una ballerina della scuola di danza “Crazy Dance” di Favara. Il riconoscimento lo ha dedicato al nonno paterno, scomparso, al quale era profondamente legata. La conduttrice della serata è stata la giornalista Maria Vitale.