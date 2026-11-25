In uno degli ultimi verbali del collaboratore di giustizia Bernardo “Dino” Pace, ex membro del mandamento mafioso di Castelvetrano, morto suicida in carcere nel marzo scorso dopo la condanna a 14 anni dell’inchiesta sulla “mafia a tre teste”, viene affrontato un caso di “lupara bianca”: l’omicidio di Gaetano Cantarella, scomparso misteriosamente il 3 febbraio 2020. Ma partiamo dall’inizio. Chi è Gaetano Cantarella? Detto “Tano u curtu”, arrestato e poi assolto in una operazione antimafia sul clan dei “carcagnusi” di Catania, è il cugino della moglie del boss Santo Mazzei. Per la Procura di Milano Gioacchino Amico, oggi pentito, ma che da Canicattì aveva scalato il vertice della criminalità organizzata lombarda, avrebbe avuto un “ruolo diretto e pregnante” nel delitto. Gli inquirenti avevano cominciato da poco a monitorare i suoi spostamenti. L’1 febbraio 2020 Cantarella tornava a Catania e, il giorno dopo, si accordava per incontrarsi con Amico a Canicattì. Così avviene il 3 febbraio. Il gps installato sulla Fiat Panda di Tano u curtu traccia il suo percorso da Catania a Canicattì dove arriva intorno alle 11 del mattino. Da quel momento in poi non si avranno mai più sue notizie. Una tesi “bollata” in una prima fase dal gip Tommaso Perna che aveva così motivato: “È inspiegabile che l’omicidio di Gaetano Cantarella, altro membro del medesimo gruppo, sia stato deciso da Gioacchino Amico senza l’avallo di Giancarlo Vestiti (membro del clan Senese) Ciò è ancor più anomalo se si segue la tesi secondo cui l’omicidio sia maturato per ragioni endogene al gruppo romano, essendo evidente che, ove così fosse, Giancarlo Vestiti ne doveva certamente essere a conoscenza.” Per la Procura di Milano, alla base del delitto, ci sarebbero stati dissidi di natura economica tra Cantarella e Amico. Una tesi che, seppur bocciata dal gip, adesso prende nuovamente quota alla luce del verbale del collaboratore di giustizia Bernardo Pace. Il pentito offre spunti interessanti sull’omicidio, tirando in ballo (anche) Amico, fornendo dei moventi (una vincita di mezzo milione di euro al Gratta&vinci e un debito di cocaina). È il 19 febbraio 2026 e davanti ai pm di Milano Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane compare Pace. Ecco cosa dichiara.

Le chiedo se può riferire sulla lupara bianca di Tano u Curtu, se lei conosce su quell’episodio.

“Certo che lo conosco. Conosco i mandanti.”

Le chiedo, li conosce perchè? Il motivo.

“Perchè Tano u Curto era uno che gli piacevano i soldi e l’unica cosa.. i soldi li doveva tenere in mano lui, voleva mangiare da solo, voleva.. e allora dava fastidio a tutti, a tutte le famiglie. Allora, i Senese, dava fastidio ai Senese, che significa Vestiti, a Castiglia, a Crea, il padre, non il figlio, perchè l’aveva già scritto sul libro nero, perchè avevano già avuto dei problemi tra tutti e due, non so che problemi avevano avuto. Crea, si, si si. E coso, Gioacchino Amico.”

Perchè che problemi c’erano con Gioacchino Amico?

“Gioacchino aveva 500 mila euro di Gratta&Vinci e poi doveva pagare della cocaina pure giù a delle famiglie. Non so quali fossero.”

Famiglie in Sicilia?

“Si, si. Io con Amico non legavamo molto.”

Lei sta dicendo coloro che erano interessati alla sparizione di Tano. Ma lei sa effettivamente chi sono stati i mandanti?

“Perchè me lo diceva zio Paolo. Si, c’era stata una riunione, di sera. Tano U Curtu faceva parte dei carcagnusi..Santo è…Santo dei carcagnusi, è una persona che è stata battezzata da Totò Riina. E allora, prima di toccare una persona di quel genere là, dovevano chiedere il permesso a quella persona.”

Questa riunione quanto tempo prima della sparizione c’è stata?

“Tre mesi prima. Per i soldi. Perchè lo zio Paolo mangiava su tutti. Io l’ho saputo da poco che mangiava su tutti, mangiava su tutte le famiglie. E per quello non gli ha voluto fare sapere niente a Matteo Messina Denaro perchè sapeva che aveva poca vita. Per questo non ha voluto dirgli niente, dice: così almeno io..Me li tengo io.”

Perchè la cosa sarebbe finita così, diciamo..?

“Bravo. È finita così perchè poi è morto.. hanno arrestato Messina Denaro, è morto ed è finita. Infatti i carcagnusi non hanno risposto all’agguato, perchè si risponde entro ventiquattro ore, si risponde: tu mi hai ammazzato a uno, io ti ammazzo a uno.”

E perchè non hanno risposto i carcagnusi?

“Non hanno risposto perchè la potenza era tanta. Allora, essendo che sapevano che lo sapeva Messina Denaro..pensavano che Matteo Messina Denaro lo sapeva e non hanno risposto.”

È una sua deduzione?

“No, no funziona così. È la regola. Non è che ci sono arrivato, è una regola, io non ti rispondo perchè so a che cosa vado incontro, so che mi arriva la casa addosso, in poche parole, e allora non rispondo. Infatti non ha risposto e si è tenuto il morto.”

Quindi in questa riunione decidono di eliminarlo. Lei sa poi com’è effettivamente stato ucciso e da chi, gli esecutori materiali? “Sa dove si trovavano mentre l’ha strangolato?

“In Sicilia. No, no, in macchina. Stavano parlando. Era la macchina di.. come si chiama? Quella di U curtu dice che era messa di lato e stavano chiacchierando in macchina.”

Voglio capire bene la questione del movente, del Gratta&Vinci. Chi aveva vinto che lei sappia? Perchè la ricollega alla vicenda dell’omicidio? Qual era il problema?

“Gioacchino. Il problema è perché lo voleva tutto lui. U Curtu. Gioacchino con il denaro era una favola, una cosa fuori dal mondo.”

Tano l’è venuto a sapere e lo voleva tutto per lui?

“Non è che è venuto a sapere, era sempre attorno a lui, sempre, sempre. Il secondo è quello della cocaina. Era 500 mila euro di cocaina e gli dovevano dare ancora 300 mila euro. Sempre loro, sempre la famiglia loro. U Curtu e Gioacchino erano tutta una cosa e Castiglia.. tutti e tre erano..”

E quindi eliminandolo? A chi li dovevano dare?

“Alle famiglie di giù.”

E quindi, eliminando…?

“Perchè Cantarella si vantava sempre perché apparteneva ai carcagnusi e poteva fare quello che voleva, sempre.”

Però scomparendo Cantarella, che vantaggio aveva Amico, che doveva dare 300 mila euro alle famiglie di giù?

“Non dava più le 300 mila euro. Una volta morta la persona, non c’è più. È come quando arrestano una persona. Se a me m’arrestano con 3 chili di cocaina, i 3 chili di cocaina, basta.”

Quindi nell’affare in prima persona si era messo Cantarella, non Amico. Quindi era un modo per estinguere il debito, eliminare Cantarella?

“Esatto. E le 500 mila euro rimanevano a Gioacchino. Castiglia e Vestiti, essendo che è morto U Curtu, avevano preso potere su Gioacchino, ed erano loro a gestire. Arrestando Vestiti è rimasto solo Castiglia. Ed erano Castiglia e Gioacchino a gestire tutta la situazione, Fidanzati e tutti loro, da quello che so io.”

Quindi alla morte di Tano u Curtu c’è più potere per Vestiti e Castiglia. Poi Vestiti viene arrestato e quindi Castiglia..

“Prima di essere arrestato è venuto da me al parco auto, quando è sparito, dicendomi: “Sai, è sparito Cantarella, di qua e di là, ci dissi e allora che ci posso fare io? Mi dovresti fare una cortesia, me lo dovresti lasciare due, tre mesi a Gioacchino, perché io gli volevo fare male, perchè mi doveva 120 mila euro. Gli ho detto va bene, te lo lascio due, tre mesi. Se l’è tenuto due anni.”

Lei aveva intenzione in quale modo..tipo di ammazzarlo?

“No, no, fargli male, picchiarlo. Diverse volte lo abbiamo picchiato, però i soldi non sono arrivati lo stesso. Qualche volta sì. Ma le prendeva da tutti. Arrestato Vestiti, dice che c’aveva un giro di denaro pazzesco per la coca.”