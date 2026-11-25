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Maltrattamenti alla moglie, arrestato pensionato agrigentino
La Procura ha emesso un ordine di carcerazione eseguito nelle scorse ore dai carabinieri che hanno arrestato il pensionato
Diventa definitiva la condanna nei confronti di un pensionato sessantenne, residente nella zona del comprensorio di Sciacca, a due anni di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie. La Procura ha emesso un ordine di carcerazione eseguito nelle scorse ore dai carabinieri che hanno arrestato il pensionato.
Redazione
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