In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Naro dedica un’intera giornata alla manifestazione «Io sto dalla parte di Giselda e alzo la voce», organizzata dalla Cooperativa Sociale ETS «La Grande Famiglia», dalla Cooperativa Sociale Estia e dalla Cooperativa Sociale Zura, in collaborazione con il Comune di Naro, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo e le scuole della città. Giselda è la castellana della leggenda del castello di Naro, rinchiusa e fatta tacere dal marito. Una storia antica che gli organizzatori hanno scelto di rileggere con gli occhi di oggi, perché racconta il possesso, il controllo e il silenzio che ancora accompagnano la violenza contro le donne. Lo slogan della giornata ne riassume lo spirito: «Una città, una comunità, una piazza, i ragazzi… una voce sola».

La mattina: una piazza di scarpe rosse. Alle 10:30 gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Naro raggiungeranno in marcia Piazza Garibaldi. Ogni bambino e ragazzo poserà a terra una scarpa di cartoncino rosso preparata in classe, con una parola o una frase scritta di suo pugno, fino a riempire la piazza. Alle 11:30, al posto del minuto di silenzio, un minuto di RUMORE. L’installazione resterà in piazza fino a sera. La sera: il convegno e il festival dei corti. Alle 18:00, nell’Aula consiliare del Comune di Naro, la parola passerà ai ragazzi dell’Istituto Tecnico «Federico II», che presenteranno i cortometraggi realizzati per il concorso legato alla manifestazione, ciascuno nato da un oggetto simbolo della violenza: un telefono, un mazzo di fiori, una porta chiusa, una valigia. In apertura sarà proiettato il video «La parola agli uomini», con le interviste raccolte dagli studenti tra gli uomini del paese. Seguirà la premiazione: alla classe vincitrice sarà offerta una gita a Palermo con visita a Palazzo d’Orléans. Chiuderà la serata «Il dolore non è amore» di Alfonso Livatino, interpretato da Virginia Mantione e Alfonso Livatino, con il contributo musicale di Edda Russello.

«Giselda è stata rinchiusa e costretta al silenzio. Oggi i nostri ragazzi le restituiscono la voce, e con lei la restituiscono a tutte le donne che ancora non riescono a parlare», dichiara Antonietta Barone, legale rappresentante della Cooperativa Sociale ETS «La Grande Famiglia». «Abbiamo voluto partire dai più piccoli, dalle scuole, perché il rispetto si impara da bambini: nel modo in cui ci si parla, nel modo in cui si sta insieme. Una scarpa rossa in piazza è un gesto semplice, ma quando diventano centinaia è un paese intero che dice NO. Ringrazio il Comune, l’USSM, i dirigenti, gli insegnanti e le famiglie che hanno creduto in questa giornata. A Naro, oggi, nessuna donna deve sentirsi sola.» La cittadinanza è invitata a partecipare a entrambi i momenti della giornata. Per tutta la durata della manifestazione sarà ricordato il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.