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In casa con oltre 100 grammi di cocaina, arrestato incensurato agrigentino
In casa del ragazzo, infatti, sono stati rinvenuti 112 grammi di cocaina, 37 grammi di hashish, due bilancini di precisione e buste per il confezionamento
I carabinieri di Sciacca hanno arrestato D.G., 28 anni, di Ribera, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare con esito positivo. In casa del ragazzo, infatti, sono stati rinvenuti 112 grammi di cocaina, 37 grammi di hashish, due bilancini di precisione e buste per il confezionamento dello stupefacente. L’indagato, che ha nominato l’avvocato Mauro Tirnetta, comparirà questa mattina davanti il gip Stefano Zammuto.
Redazione
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