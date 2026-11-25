I carabinieri di Sciacca hanno arrestato D.G., 28 anni, di Ribera, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare con esito positivo. In casa del ragazzo, infatti, sono stati rinvenuti 112 grammi di cocaina, 37 grammi di hashish, due bilancini di precisione e buste per il confezionamento dello stupefacente. L’indagato, che ha nominato l’avvocato Mauro Tirnetta, comparirà questa mattina davanti il gip Stefano Zammuto.