La stilista grottese Simona Agnello torna alla settimana della moda di Milano

Ivygroovy, questo il marchio fondato dalla stilista grottese Simona Agnello con il quale parteciperà alla settimana della moda con la sua prima collezione da cerimonia. Il 24 e il 25 di questo mese gli abiti verranno presentati allo Show-Hub di Milano, in un evento che vedrà in mostra artisti emergenti della moda, dello styling e della fotografia.

“Sono felice di aver avuto l’occasione di presentare una nuova visione di Ivygroovy in un contesto così importante. Per questa collezione ho pensato ad un racconto che comincia mostrando volumi leggeri e fluttuanti, resi magnifici dalla pura seta, e che via via lascia spazio a tagli più puliti e morbidi. La palette dei colori è luminosa e vivace e sfuma dal blu al fuxia, dai glicine ai gialli. Le stampe aiutano ad enfatizzare il motivo della collezione: un sogno ad occhi aperti, come un tuffo, tra una pennellata e l’altra, in un vago campo fiorito dipinto nella nostra immaginazione”, dichiara la stilista Agnello.

La stilista ha scelto di utilizzare tessuti organici e sostenibili: la pura seta, il poliestere riciclato e il tulle vegano, lavorati usando tecniche esclusivamente artigianali.

Ivygroovy è alla sua seconda partecipazione alla Fashion Week. Ha infatti già calcato le passerelle di Milano nel settembre 2021, con una coloratissima collezione oggi visibile sui socials del marchio.

“L’emozione di quei momenti è indescrivibile. Arriva come un’onda violenta che fa paura, ma alla fine ti trascina e in qualche modo riesci a cavalcarla senza nemmeno sapere come”, racconta Simona sorridendo. “Sai di fare la cosa giusta quando l’emozione regge le fila del tuo percorso. Quando lavoro ad un abito su misura, ad esempio, si sente molto forte nell’aria questa sensazione. Sono felice che le persone possano emozionarsi indossando un mio abito, che si sentano belle e a proprio agio. Non c’è cosa più gratificante”. E allora appuntamento a Milano, il 24 e il 25 Febbraio.