L’agrigentino Enrico Oliva al talent “Io canto generation” su canale 5

Il tredicenne agrigentino Enrico Oliva sta partecipando alla nuova edizione del talent show “Io Canto Generation”, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.Enrico, studente della terza media ad indirizzo musicale presso l’Istituto Castagnolo di Agrigento, è allievo della Scuola di Canto Arcadia, diretta da Angela Maniglia, e seguito da Clelia Parisi, regista cinematografica e coach d’interpretazione.

“Con la sua voce straordinaria, Enrico ha saputo conquistare il pubblico, esibendosi in un duetto emozionante con il grande Fausto Leali sulle note della canzone “Lose Control” di Teddy Swims”, scrive il primo cittadino Francesco Miccichè orgoglioso del giovane talento.

Enrico è membro della Modern Music Orchestra (MMO), che opera attivamente nel sociale, dimostrando come il suo impegno vada oltre la musica.

“A Enrico, conclude il sindaco Miccichè, simbolo per tutti i giovani che credono nelle proprie capacità e nella bellezza dei loro sogni, vanno le nostre più sincere congratulazioni per aver portato in alto il nome di Agrigento con il suo talento. Forza Enrico, Agrigento è con te!”.