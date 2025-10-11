L’agrigentino Gero Miccichè tra le “firme” del gioco Battlefield, il nuovo successo di EA

È stato rilasciato venerdì 10 ottobre il nuovo videogioco Battlefield 6, ultimo capitolo della famosa serie di sparatutto prodotta da Electronic Arts. Tra i protagonisti dello sviluppo di questo nuovo titolo c’è l’agrigentino Gero Micciché, sviluppatore e designer, che in qualità di Development Director ha curato gli aspetti narrativi del gioco e guidato il team di narrativa.

Il gioco, fin dal lancio, ha già registrato numeri da record su tutte le piattaforme PC, PlayStation e Xbox, raggiungendo tantissimi giocatori e ricevendo risposte molto positive da parte della critica e del pubblico. E il gioco contiene anche una dedica speciale all’editore storico di Teleacras, Giovanni Micciché.