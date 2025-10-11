Cultura

L’agrigentino Gero Miccichè tra le “firme” del gioco Battlefield, il nuovo successo di EA

Tra i protagonisti dello sviluppo di questo nuovo titolo c’è l’agrigentino Gero Micciché, sviluppatore e designer

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

È stato rilasciato venerdì 10 ottobre il nuovo videogioco Battlefield 6, ultimo capitolo della famosa serie di sparatutto prodotta da Electronic Arts. Tra i protagonisti dello sviluppo di questo nuovo titolo c’è l’agrigentino Gero Micciché, sviluppatore e designer, che in qualità di Development Director ha curato gli aspetti narrativi del gioco e guidato il team di narrativa.

Il gioco, fin dal lancio, ha già registrato numeri da record su tutte le piattaforme PC, PlayStation e Xbox, raggiungendo tantissimi giocatori e ricevendo risposte molto positive da parte della critica e del pubblico. E il gioco contiene anche una dedica speciale all’editore storico di Teleacras, Giovanni Micciché. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’agrigentino Gero Miccichè tra le “firme” del gioco Battlefield, il nuovo successo di EA
Palermo

Il “pugno chiuso” tradisce lo spacciatore, arrestato 44enne
Palma di Montechiaro

Ok al ricorso di una struttura sanitaria di Palma di Montechiaro, Tar “apre” a nuovi accreditamenti 
Enna

Ruba attrezzatura ad un imprenditore agricolo, denunciato
Apertura

Si intrufola in un b&b e ruba televisore di 55 pollici, denunciato trentacinquenne 
Agrigento

Trasportava turista senza aver attivato il tassametro, multa e fermo del taxi