Ok al ricorso di una struttura sanitaria di Palma di Montechiaro, Tar “apre” a nuovi accreditamenti 

La società “MF Healthcare S.R.L.” – titolare di un Centro Polidiagnostico di Radiologia sito a Palma di Montechiaro – con apposita istanza ha chiesto all’Assessorato Regionale della Salute l’accreditamento istituzionale.

Nel 2021, l’Assessorato Regionale della Salute ha rigettato l’istanza di accreditamento formulata dalla società MF Healthcare Srl sostenendo che non fossero necessari nuovi accreditamenti. Pertanto, con un primo ricorso, la struttura sanitaria ha impugnato tale rigetto innanzi al TAR Palermo che, con sentenza del 2022, ha accolto il relativo ricorso A seguito della suddetta sentenza, la struttura sanitaria ha invitato l’Assessorato regionale a rivalutare la propria posizione ai fini della richiesta di accreditamento.

Nondimeno l’Amministrazione regionale è rimasta inerte, costringendo detta struttura a proporre un ulteriore ricorso. In esito a tale giudizio, l’Assessorato regionale ha proceduto a rivalutare la richiesta presentata dalla struttura medica, tuttavia anche tale richiesta veniva rigettata, peraltro senza tenere contro delle osservazioni procedimentali presentate.

Pertanto, la società MF Healthcare srl, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi al TAR Sicilia – Palermo, chiedendone l’annullamento.

Detti difensori hanno rilevato come il provvedimento di diniego adottato dall’Assessorato fosse illegittimo per difetto di motivazione, per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e per violazione dei principi in materia di accreditamento.

Ebbene, con sentenza del 08.10.2025, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il TAR – Palermo ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, rilevando “la presenza di un rilevante fabbisogno assistenziale” in provincia di Agrigento.

Per effetto della predetta pronuncia del TAR Palermo, l’Assessorato Regionale della Salute dovrà nuovamente rivalutare l’istanza di accreditamento formulata dalla società MF Healthcare srl, secondo i principi affermati dalla sentenza, e procedere al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.