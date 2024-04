Libero Consorzio, “Essere ed Essere” saggio conclusivo dei partecipanti al Laboratorio Teatrale

Si svolgerà domani, 24 aprile, alle ore 18:30 nell’aula magna del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi” di Agrigento il saggio “Essere ed Essere” che concluderà il laboratorio teatrale “Recupero del patrimonio linguistico e culturale siciliano”, ideato e finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento e coordinato dall’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro. Un progetto avviato alla fine del 2022 che ha coinvolto i docenti di numerosi istituti superiori della provincia, finalizzato al recupero dell’uso del linguaggio del nostro territorio.

La formazione è stata curata da tre esperti nel settore teatrale: Gaetano Aronica (Teoria e tecnica della recitazione, Il mestiere dell’attore, La scrittura del corpo), Marco Savatteri (Drammaturgia musicale, Scrittura musicale per la scena, Regia e messa in scena) e Giovanni Volpe (Drammaturgia e scrittura creativa in italiano e dialetto siciliano, Teoria e tecnica della produzione teatrale, Storia dell’arte teatrale ed elementi di regia).

Durante l’evento sarà trasmesso un video sui due anni di formazione. Inoltre sono previste alcune azioni sceniche, fra le quali i monologhi scritti dai partecipanti, e la consegna degli attestati ai docenti delle scuole partecipanti.