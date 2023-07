Libri in cortile, ad Agrigento si presenta il libro di Michele Guardì

Mercoledì 19 luglio, ore 19.30, secondo appuntamento con la rassegna LIBRI IN CORTILE – ESTATE 2023. Nella meravigliosa Piazza Santa Croce, nel cuore del Ràbato il quartiere solenne della città vecchia, verrà presentato il libro “Il polentone” (Baldini+Castoldi, 2023) ultimo lavoro narrativo di Michele Guardì.

Un’opera ironica e sinceramente divertente, che incollerà il lettore alle sue pagine. Ambientato nel 1970 in un paesino siculo, dove un uomo del nord, ribattezzato subito come polentone dai paesani, è inviato dai vertici della DC per indagare su alcuni sospetti tesseramenti al partito. Da qui nasce un racconto che, con una penna amabile e satirica, restituisce lo specchio della società siciliana del tempo, evidenziandone molteplici sfumature: dai modi di dire paesani, passando per le credenze spiritistiche, alla corruzione dei politici locali, riuscendo a dipingere un sincero ritratto del popolo siciliano.

Moderano l’incontro Roberto Bruccoleri, Direttore Artistico di LIBRI IN CORTILE, e lo scrittore, saggista e poeta Beniamino Biondi.