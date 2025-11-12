“Libri per Natale”: sette appuntamenti tra gialli, saghe, memori e ricette

Raccontare il Natale, in tutte le sue sfaccettature, semplici e complesse, allegre, abituali, tradizionali, ma anche di solitudine e malinconia, ma sempre attraverso i libri. Un’intera settimana di presentazioni, dal 28 novembre al 7 dicembre, un nuova rassegna nata da un’idea della giornalista Maristella Panepinto e della libreria Flaccovio Mondadori, in luoghi diversi della città di Palermo. Romanzi, thriller, gialli, saghe familiari, travel book, cucina, infanzia, saggistica. Si comincia venerdì 28 novembre alle 18 al bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma, con il thriller adrenalinico “La recita di Natale” (Odissea Narrativs) di Claudia Cocuzza che ne parlerà con Rosalba Costanza: si ritrova il maresciallo Stefania Barbagallo (già conosciuta nel precedente “La partita di Monopoli”), questa volta alle prese con la sparizione di un bimbo nei giorni di Natale.

Il 1 dicembre alle 16.30 all’Università Lumsa il semiologo Gianfranco Marrone presenterà, in dialogo con lo scrittore Michele Burgio, il saggio “Babbo Natale giustiziato” di Claude Lévi Strauss, Sellerio editore. É prevista anche una visita del giardino dell’Università.

Il 2 dicembre alle 16.45, la rassegna si sposta al complesso monumentale Guglielmo II a Monreale dove Giampaolo Frezza presenterà il suo “Palermo spasima”, (Rubettino editore) in dialogo con Gianfranco Marrone, modera Maristella Panepinto. Alla fine dell’evento degustazione dei biscotti tipici di Monreale e visita della Biblioteca Santa Maria la Nuova (evento in collaborazione con il comune di Monreale e con l’associazione DonnAttiva).

Il 3 dicembre alle 18 si ritorna al bookstore Flaccovio Mondadori con Dario Voltolini, scrittore e blogger tra i più apprezzati, docente alla Scuola Holden: presenterà sia “Invernale”, romanzo a tema familiare che l’ultimo lavoro “Su” (La Nave di Teseo) e ne parlerà con Maristella Panepinto.

Il 4 dicembre alle 17.30, sempre alla Mondadori, la rassegna ospiterà la sesta edizione del premio A tutta Donna. Il riconoscimento sarà consegnato alla scrittrice di origine siracusana, Tea Ranno, tra le voci più belle e interessanti della letteratura italiana; la Ranno dialogherà con Maria Rosa D’Anna, Tiziana Maniscalchi e con le socie del Club del libro alla londinese.

Il 5 dicembre al bookstore al San Lorenzo Mercato, Giusina Battaglia presenterà il suo ultimo libro “La Sicilia dei sapori segreti” (Cairo editore) e si confronterà con Maria Oliveri su tradizioni, ricordi, ricette in giro per l’Isola; e non mancherà uno spazio per le ricette natalizie siciliane. La rassegna si chiude il 6 dicembre alle 11 al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, con il premio speciale “A tutta donna, eccellenza letteratura per l’infanzia” consegnato alla scrittrice Alessia Franco che dialogherà con Vincenza Conserva.