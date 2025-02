Lo chef Pino Cuttaia protagonista a “Gusto Montagna 2025”

Giovedì 20 febbraio alle 20, allo Ski Grill di Frabosa Sottana (CN), Pino Cuttaia del ristorante 2 Stelle Michelin La Madia di Licata, in provincia di Agrigento, curerà la seconda cena di Gusto Montagna 2025. Per lo chef, che vanta un passato in Piemonte, anche in importanti ristoranti che hanno scritto la storia della gastronomia regionale, si tratta di un ritorno nella rassegna di alta cucina in alta quota, dopo l’ultima partecipazione del 2023.

“Porto la mia Sicilia tra le montagne di Prato Nevoso. In un evento che celebra i sapori autentici del territorio, propongo un’esperienza dove le tradizioni isolane si fondono con il paesaggio alpino, in un dialogo armonioso tra il Mediterraneo e le vette innevate” ha dichiarato Pino Cuttaia.

“La mia cucina, fatta di memoria e innovazione, racconta il mare; un mare che si fa portavoce della mia visione gastronomica e delle mie esperienze, anche piemontesi. Questa cena è un viaggio da sud a nord che coniuga il piacere della buona tavola con l’atmosfera incantata della montagna, per un’esperienza intima e suggestiva”. (Asaknews)