“Love is Love”, musica e inclusione all’Havana di San Leone

Agrigento si prepara a ospitare un evento speciale prima della chiusura stagionale all’Havana di San Leone. Domenica 1 settembre, il duo “Belli Freschi” PeppeJay e AngeloJay, animerà un pomeriggio dedicato all’amore e all’inclusione, attraverso l’evento intitolato “LOVE IS LOVE”.

L’iniziativa, che si preannuncia come un momento di riflessione oltre che di divertimento, vuole lanciare un messaggio chiaro: l’amore è universale e va oltre ogni barriera, sia essa di genere, razza o orientamento sessuale. “LOVE IS LOVE” non sarà solo un’occasione per chiudere in bellezza la stagione estiva, ma anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’accettazione e del rispetto per ogni forma di amore.

Lo staff dell’Havana, da sempre impegnato nell’organizzazione di eventi variegati e di alta qualità, supporta con entusiasmo questa iniziativa che riflette i valori di apertura e accoglienza. A rendere ancora più significativo il pomeriggio, la Farmacia Sajèva di Favara contribuirà mettendo a disposizione profilattici gratuiti, promuovendo così la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e sottolineando l’importanza della salute sessuale.

“Non ci deve essere vergogna nel parlare di questi temi, soprattutto tra i più giovani. È fondamentale sensibilizzare ed educare fin da subito, perché prevenire è sempre meglio che affrontare le conseguenze di una scarsa informazione. Un’educazione consapevole sulla salute sessuale è la chiave per un futuro più sicuro e responsabile. Il messaggio è forte e chiaro: l’amore e il rispetto per la diversità sono essenziali per una società più giusta e consapevole. L’evento “LOVE IS LOVE” mira a ricordare a tutti che l’amore deve essere vissuto e celebrato in tutte le sue forme, senza limitazioni o pregiudizi”, dichiarano il duo Belli Freschi.

L’appuntamento è fissato per domenica 1 settembre alle 15:30 all’Havana di San Leone.