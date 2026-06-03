“L’ultima estate di un uomo perbene”, il nuovo romanzo-saggio di Carmelo Sardo

“L’ultima estate di un uomo perbene. Una storia dimenticata, una verità negata”, il nuovo romanzo-saggio di Carmelo Sardo (Zolfo Editore). Il libro racconta la storia dolorosa e potente di Giuseppe Tragna, direttore di banca ucciso per non essersi piegato a Cosa Nostra e infangato da morto con un’accusa infamante.

Arriva in tutte le librerie il 5 giugno, edito da Zolfo Editore, il nuovo, attesissimo libro di Carmelo Sardo. Con una scrittura vibrante e di forte impatto civile, il noto scrittore e giornalista agrigentino torna alla sua vocazione narrativa per fare luce su una delle pagine più oscure e dolorose della Sicilia dei primi anni Novanta.

Il romanzo racconta la vicenda reale di Giuseppe Tragna, direttore dell’agenzia della Banca Popolare Sant’Angelo ad Agrigento. Integerrimo, devoto alla famiglia e al lavoro, il 18 luglio del 1990 Tragna viene barbaramente assassinato a 49 anni. La sua colpa? Essersi imbattuto in operazioni finanziarie sospette e aver detto un fermo “no” alle ingerenze e agli interessi della mafia. Ma la violenza su quest’uomo onesto non si ferma all’agguato. Per depistare le indagini e giustificare il delitto, il suo nome viene brutalmente infangato da morto. Solo dopo una lunghissima e logorante battaglia giudiziaria portata avanti con coraggio dalla moglie Mariella e dai figli, Gero e Ilaria, la famiglia riuscirà a smontare le accuse e a far riconoscere Giuseppe Tragna come vittima innocente di mafia.

“L’ultima estate di un uomo perbene” è molto più di un romanzo di inchiesta: è un potente racconto di memoria civile che ridà dignità a un uomo giusto e mette a nudo i silenzi, i depistaggi e le contraddizioni che hanno segnato la ricerca della verità per oltre trent’anni.

Con questo lavoro, Carmelo Sardo conferma la sua straordinaria capacità di scuotere le coscienze, riprendendo quel percorso di impegno civile e narrativo che ha caratterizzato i suoi grandi successi precedenti. Lo scrittore torna in libreria dopo capolavori acclamati come Malerba, (Mondadori 2014, scritto con Giuseppe Grassonelli), Cani senza padrone, (Zolfo editore, 2020), Dove non batte il sole (2022) e Le notti senza memoria (Bibliotheka Edizioni), proposto per la candidatura al Premio Strega 2025.