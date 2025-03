Mandorlo in Fiore, il premio della stampa va alla Serbia

Quest’anno il prestigioso premio “Ugo Re Capriata”, il più antico dopo il Tempio d’Oro, istituito a partire dal lontano 1968 dall’Associazione siciliana della stampa di Agrigento, nell’ambito della nuova edizione del Mandorlo in Fiore, è stato assegnato al gruppo della Serbia. Il premio, legato alla memoria del professore Ugo Re Capriata, fu assegnato per la prima volta alla Tunisia e consegnato nella terrazza del Ragno d’Oro, durante lo svolgimento della serata di gala in onore dei gruppi partecipanti al Festival internazionale del folklore. Il premio al gruppo della Serbia sarà consegnato oggi pomeriggio, domenica 16 marzo 2025, durante la cerimonia di chiusura del Mandorlo in Fiore nella Valle dei Templi.

“Stiamo vivendo un momento cruciale, con diverse aree del pianeta investite da guerre e carestie – dichiara la segreteria dell’Assostampa di Agrigento –. Dalla valle dei Templi di Agrigento arriva, ancora una volta, forte un segnale ai grandi della Terra affinché riescano a garantire la pace nel mondo senza arroccarsi su interessi nazionali e, come purtroppo sta accadendo, anche su beceri personalismi. Il premio al gruppo folclorico della Serbia va a un popolo che in un passato non lontano ha vissuto la guerra e ha visto morte e distruzione. Con le sue danze e i suoi canti il gruppo della Serbia dimostra al mondo che c’è una via di speranza e di gioia per superare le brutture e le violenze”