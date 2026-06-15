“Momentum” approda al teatro dell’Efebo: tra musica, storia e arte 

Un connubio perfetto tra musica, storia e arte. “Momentum”, l’evento con un genere sonoro dedicato e artisti di spessore internazionale, approda al teatro dell’Efebo di Agrigento. Ma quanto basta per scolpire virtualmente nella parete di settentrione del Teatro, una serie di immagini che ne raccontano la storia. Immagini rimaste impresse nella memoria del pubblico. Di quelle numerose persone che hanno raggiunto Agrigento da diverse città e regioni del sud Italia. Creando le condizioni per favorire l’indotto turistico e alberghiero. Per comprenderne appieno il successo, è quasi d’obbligo fare un passo indietro. E raccontare “Momentum”, nato da un’idea di Mirko Franco, gestore insieme con Andrea Franco de La Rotta e de Al Calante. Idea che nel tempo è diventata simbolo del divertimento composto, dell’attrazione per il bello, ponendosi a un passo dalla storia di una città millenaria, qual è la Città dei templi. “Momentum – spiega Andrea Franco -nasce dal desiderio di creare e rafforzare ad Agrigento l’indotto turistico proveniente, non solo dalla Sicilia, ma anche dalle altre regioni. Credo che un territorio debba crescere e svilupparsi attraverso la conoscenza che, a sua volta, promuove le attività locali, quali ristoranti, bed & breakfast, hotel, bar.

“Momentum” nasce a La Rotta come un evento non calendarizzato, con un genere sonoro dedicato e artisti di spessore internazionale”. Da La Rotta approda poi al teatro dell’Efebo. “Sono innamorato del teatro da sempre – aggiunge Mirko Franco – è un luogo che racchiude la storia millenaria e una enorme varietà di verde. Ho voluto fare in modo che tante altre persone scoprissero il teatro dell’Efebo, ne osservassero la bellezza e ne conoscessero la storia. E l’ho fatto creando un percorso di esperienza visiva ed emozionale al quale le persone hanno risposto benissimo. Il pubblico, tra l’altro, non era composto solo da agrigentini. Abbiamo registrato un’affluenza da diverse regioni del sud Italia. Tutto questo si è tradotto in lavoro per tantissime strutture ricettive e ristoranti che hanno registrato il pienone. Per me, dunque, è stato un risultato che mai mi sarei aspettato, una grandissima risposta alla curiosità dell’evento e al racconto, fatto con la comunicazione digitale, sulla cava e la sua storia. Le persone si sono incuriosite al punto che sono venute ad Agrigento proprio per vivere questa esperienza al Teatro”.

“Momentum” al teatro dell’Efebo rimarrà un evento isolato? “No, ci saranno altri eventi – concludono Mirko e Andrea Franco – “Momentum” tornerà al teatro dell’Efebo l’1 agosto prossimo ed è in programma una data successiva sulla quale stiamo lavorando”. -Nel frattempo “Momentum” tornerà a La Rotta? “No. “Momentum” rimarrà in pausa in attesa dell’evento di agosto”.