“Mosaicisti per un giorno”, all’Antiquarium Vito Soldano laboratorio gratuito per ragazzi

Mosaicisti per un giorno, immaginando di essere con Titus Sennius Felix Pu(teolanus), importante maestro mosaicista originario di Pozzuoli che tra III e IV secolo d.C. compose la sua firma con le tessere all’interno del raffinatissimo mosaico rinvenuto a Lillebonne in Normandia. All’Antiquarium Vito Soldano di Canicattì domenica 19 maggio alle ore 11.30 laboratorio gratuito per ragazzi tra 6 e i 12 anni “Mosaiciti per un giorno come Titus Sennius Felix Pu(teolanus)”, evento curato da CoopCulture che rientra tra le azioni di valorizzazione intraprese dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

Nel corso dell’esperienza, gli archeologi condurranno in visita i piccoli ospiti presso la vicina area archeologica dove apprenderanno alcuni aspetti relativi alla storia e all’archeologia del sito. Al termine il gruppo sarà coinvolto in un laboratorio incentrato sull’arte del mosaico che, meteo permettendo, si terrà all’aria aperta nella corte esterna dell’antiquarium prospiciente la campagna canicattinese, oppure presso i locali siti al piano superiore dell’antiquarium: l’attività consentirà di dare libero sfogo all’immaginazione e alla creatività dei piccoli ospiti rielaborando in chiave personale quanto spiegato dagli archeologi attraverso il racconto incentrato su Titus Sennius Felix Pu(teolanus).

Prenotazione obbligatoria, la partecipazione all’esperienza è garantita solo a chi si presenterà provvisto di regolare prenotazione.

Attività non indicata e non fruibile per un pubblico in età prescolare.

https://www.coopculture.it/it/prodotti/mosaicisti-per-un-giorno-come-titus-sennius-felix-puteolanus