Musei, prima domenica del mese ingressi gratuiti

Oggi, prima domenica del mese, tornano gli ingressi gratuiti nei luoghi della cultura. Grazie ai nuovi orari sarà possibile visitare in modo libero anche in un giorno festivo il Museo della Badia e Castel Sant’Angelo a Licata (fino alle 13). Alla Valle dei templi l’ingresso gratuito è consentito solo fino alle 19 con uscita alle 20 dal sito archeologico. La visita serale e notturna, con inizio alle 20 e chiusura biglietteria alle 23 è a pagamento. Inoltre sarebbe possibile visitare il museo archeologico regionale Pietro Griffo e ammirare la mostra “Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento (fino alle 19) e l’opera “Vis-à-vis (Amazzone) (3)”.