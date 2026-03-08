Cultura

Naro porta in scena la Passione di Cristo, il mortorio più antico di Sicilia torna dal 29 marzo al 19 aprile

La manifestazione è organizzata dall'Ass. Cult. Camico iContemplAttivi e si articola in quattro appuntamenti che attraversano il centro storico di Naro, coinvolgendo chiese, piazze e strade nel più grande teatro a cielo aperto della Sicilia

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Dal 1612, ogni anno, la città di Naro porta in scena la Passione di Cristo, ininterrottamente da 414 edizioni. Non è soltanto una rappresentazione teatrale: è un rito collettivo di fede, memoria e identità che ha attraversato guerre, pestilenze ed epoche, rimanendo fedele alla sua forma originaria. Una tradizione riconosciuta e iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, a testimonianza del suo valore culturale e storico eccezionale.

L’edizione 2026 è diretta e curata da Massimiliano Arena, direttore artistico e regista della manifestazione. Arena porta avanti con questa edizione un lavoro di valorizzazione della tradizione che unisce rigore storico e sensibilità teatrale contemporanea, confermando la Passione di Naro come uno degli eventi di teatro popolare più significativi del panorama siciliano.

Il programma 2026

Domenica 29 Marzo — Le Palme Ore 10.00 — da Santa Caterina a San Francesco: Osanna, Ore 20.00 — Chiesa di Santa Caterina: dalla Cena ai Processi. Venerdì 3 Aprile — ‘U Venniri e Santu Ore 10.00 — dalla Piazza Garibaldi al Calvario: dalla Colonna alla Croce, Ore 18.30 — dal Calvario alla Chiesa di San Nicolò: dalla Croce al Sepolcro. Domenica 5 Aprile — Domenica di Pasqua Ore 17.30 — Chiesa di Santa Caterina: La Risurrezione. Domenica 19 Aprile — Passion Day, Ore 17.30 — Casa ContemplAttiva

A chiudere il ciclo della Passione 2026 è il Passion Day, domenica 19 aprile alle ore 17.30 presso la Casa ContemplAttiva di Naro. Un appuntamento speciale che va oltre la rappresentazione sacra per diventare momento di incontro, riflessione e celebrazione collettiva attorno al significato profondo di questa tradizione secolare.

Il Passion Day è pensato come uno spazio aperto alla comunità — un momento in cui rivivere le tappe della Passione attraverso racconti, immagini e testimonianze, e in cui celebrare insieme il cammino compiuto. Un’occasione per chi ha partecipato come figurante, come spettatore o come volontario di ritrovarsi e riconoscersi parte di qualcosa che dura da quattro secoli.

La Passione di Naro non è uno spettacolo a cui si assiste: è una cerimonia a cui si partecipa. Centinaia di figuranti, molti dei quali cresciuti in questa tradizione di generazione in generazione, animano le strade della città insieme alla comunità e ai visitatori. Ogni anno, migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia e dall’Italia si recano a Naro per vivere un’esperienza che unisce fede, arte popolare e appartenenza territoriale.

