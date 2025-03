Nella Giornata dei giusti dell’umanità, Favara ricorda e celebra Calogero Marrone

Favara si prepara a vivere, grazie all’impegno della Fondazione Marrone, un evento davvero importante: La celebrazione della Giornata dei giusti dell’umanità (6 Marzo), per ricordare a tutti, ma soprattutto ai più giovani, la figura di Calogero Marrone, Giusto fra le Nazioni.

La Giornata europea dei giusti è una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento Europeo, su proposta di Gariwo, la foresta dei Giusti, per commemorare coloro che si sono opposti con impegno e responsabilità individuali ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi.

L’8 gennaio 2013 lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito a Calogero Marrone la massima onorificenza civile di Israele, per avere salvato la vita “ai fratelli ebrei, a prezzo della sua”.

Per questo motivo, ad ottanta anni dalla morte nel campo di concentramento di Dachau, la città di Favara, che gli ha dato i natali, celebra, con la Fondazione e le scuole, la figura e il sacrificio eroico di Calogero Marrone, capo dell’Ufficio anagrafe del comune di Varese, deportato e morto a Dachau per aver aiutato, falsificando documenti di identità, centinaia di ebrei e di antifascisti a salvarsi la vita.

Per la Giornata dei Giusti la Fondazione Marrone ha ideato un progetto articolato a favore degli studenti delle scuole di Favara, il Marrone Day, che si svolgerà presso il teatro del Boccone del povero, a partire dalle ore 9.00, con autorità, esperti e docenti di alto profilo artistico e culturale, nonchè con laboratori, docufilm e dibattiti che favoriranno l’emersione di concetti, idee e desideri, in una prospettiva storico-artistica-sociale.

“ L’ottantesimo anniversario della tragica ed eroica morte del nostro concittadino Marrone, Giusto fra le nazioni – spiega Antonio Palumbo, presidente Fondazione Marrone – va celebrata con i ragazzi affinchè il suo sacrifico sia ogni giorno lievito di libertà, di inclusione e di democrazia, nella Giornata che celebra uomini e donne che come lui hanno dato la vita per salvare altre vite”.

Nel pomeriggio , dopo la conclusione dei lavori, un corteo di giovani si muoverà verso Piazza Marrone, dove verrà depositata una pietra di Dachau, accanto la stele di Marrone, per suggellare in maniera fortemente simbolica, la restituzione dell’eroico cittadino alla sua città.

Alla giornata del 6 marzo parteciperà l’Anpi come soggetto organizzatore e sono state invitati tutti gli enti, le autorità civili e militari, le associazioni che, con la Fondazione, ogni giorno, collaborano per lo sviluppo della cittadinanza attiva e per la legalità.

L’evento si svolgerà nel nuovo Teatro del boccone del povero, che sarà inaugurato proprio per questa importantissima iniziativa, all’interno del complesso, donato alla città dal Barone Mendola, che ospita ormai da tempo moltissimi uffici del Comune. E proprio nell’ufficio anagrafe, per ricordare l’impegno zelante e civile di Marrone, avrà luogo, sempre il 6 marzo, fino alle ore 12.00, l’annullo di un francobollo che Poste italiane dedica all’illustre cittadino favarese.