Domenica 18 maggio 2025 Menfi sarà il palcoscenico di una giornata interamente dedicata all’olio d’oliva e al mondo dell’olivicoltura, con la giornata di approfondimento “Olio e olivicoltura tra tradizione e innovazione. Nuove sfide e opportunità per il territorio”, un’occasione unica per approfondire cultura, tecniche e prospettive future di un settore simbolo dell’identità mediterranea. Organizzata dal Comune di Menfi, in collaborazione con la Fondazione Inycon e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la giornata in programma presso Casa Planeta si articolerà in una serie di incontri, degustazioni e momenti di confronto: l’evento mira a valorizzare le radici profonde dell’olivicoltura belicina, mettendole in dialogo con le sfide e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti climatici.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’identità olivicola del territorio avviato dal Comune di Menfi, recentemente entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e del progetto nazionale “Comunità dell’Olio”. Saranno presenti istituzioni, accademici, operatori di settore e associazioni, con l’obiettivo di promuovere un confronto sui temi della sostenibilità, delle innovazioni agronomiche e tecnologiche, del mercato, del turismo esperienziale e dei benefici dell’olio sulla salute.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente, della Presidente della Fondazione Inycon, Francesca Planeta, del Direttore Generale IRVO, Vito Bentivegna, e del Consigliere Nazionale dell’Associazione Città dell’Olio, Francesco Dimino.

Due le sessioni in programma: Mattina (10:00 – 12:30): Modelli colturali per un’olivicoltura sostenibile, Strategie di difesa ecocompatibile dell’olivo da insetti e malattie, Evoluzione dei processi di estrazione dell’olio EVO, Le opportunità del PSR 2014-2022 e le prospettive del PSP 2023–2027. Pomeriggio (14:30 – 17:30): Il ruolo delle certificazioni nel mercato dell’olio, Qualità e tracciabilità di filiera come leve di crescita, Le opportunità del turismo rurale e dell’oleoturismo, Il progetto della Comunità dell’Olio, Il ruolo femminile nella filiera olivicola, I benefici dell’olio EVO per la salute e la prevenzione, con particolare riferimento alle evidenze promosse dalla LILT, Il consumo dell’olio EVO nella ristorazione.

Sono previsti interventi di esperti del settore, rappresentanti del mondo accademico, tra cui: le Università degli Studi di Palermo e di Perugia, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, l’IRVO, la LILT e l’associazione Donne dell’Olio.

Collaborano all’iniziativa importanti realtà produttive, tra cui: GRAFIL S.R.L., Frantoio Casale Abate, Oleificio Botta S.R.L., Oleificio La Goccia d’Oro, Oleificio Li Petri, Planeta e i partner del progetto Olio su Terra.

Un’occasione preziosa per tracciare il futuro dell’olivicoltura nel nostro territorio, promuovendo innovazione, sostenibilità, cultura e salute attraverso l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva. La partecipazione è aperta a operatori del settore, cittadini, studenti e appassionati.