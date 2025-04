Passio Christi, la rappresentazione della Passione di Cristo a Joppolo Giancaxio

“Passio Christi – il Martorio” la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo a Joppolo Giancaxio in programma il 12 aprile alle ore 19.00.

Si tratta di una antica tradizione popolare religiosa che continua ancora oggi a perpetuarsi. Grazie allo straordinario impegno di tanti la Sacra Rappresentazione della Passione viene proposta con la sua straordinaria bellezza e intensità.

Dai testi del Cavaliere Filippo d’Orioles le scene più significative della Via Crucis vengono rappresentate per le vie del paese con interpreti, figuranti e il Choros. “Un’occasione per riscoprire il valore della tradizione e vivere un momento di profonda spiritualità”, si legge nella pagina della ProLoco Joppolese “Petra Iancasii”