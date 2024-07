“Piazza Mondo”, serata all’insegna di integrazione e sostenibilità a Canicattì

All’interno del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, domenica 28 luglio dalle 19 in poi si terrà a Canicattì l’evento Piazza Mondo, in cui cibo, odori, profumi e attività sostenibili si uniranno alle voci del Festival “Voci Mediterranee”, in collaborazione con Circuiti Sonori.

A dare il via alle 19 il laboratorio di letture di Fiabe dal Mondo, tutto dedicato alla Sicilia e alle sue leggende; i mercatini di artigianato sostenibile e lo swap party, in cui ogni persona potrà scambiare 3 capi o accessori; l’apertura dell’area food con degustazione di cous cous, preparato da alcune donne con background migratorio.

Una grande festa di integrazione e multiculturalità, sulle note della musica italiana che, dalle 20, risuonerà in piazza con il Festival “Voci Mediterranee – Risonanze d’Autore”. Di seguito le artiste e gli artisti che si esibiranno: Armando Cacciato, Benedetto Carvello, Celeste Fasciana, Extina, Geco, Gero Riggio, Giuseppe Livia, Goodfellaz, Marco Floris&Music Band, Luigi Turinese, Magma, Paolo Cucaro, Salvatore Carrubba. Il festival verrà presentato da Emanuele Cellauro e Desiana Bruno. La partecipazione agli eventi è gratuita