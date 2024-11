Premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi”, tutto pronto per la terza edizione

Tutto pronto per la 3°edizione del premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi”.

Il Premio nasce con l’intento di tenere vivo e nel ricordo di tutti, l’ex bomber della Nazionale e della Juventus Pietro Anastasi scomparso nel 2020. Nessuno sin qui aveva mai pensato di dedicare un riconoscimento giornalistico in memoria del giocatore siciliano, bandiera bianconera, nonché Campione d’Europa 1968 con la Nazionale Italiana. Il Premio giunto alla sua terza edizione è un format esclusivo PLAY VILLAGE, con la collaborazione dell’USSI Sicilia ovvero l’Unione dei Giornalisti Sportivi Siciliani e vuole diventare negli anni futuri una Manifestazione che valorizzi la figura del “giornalista sportivo” e non solo, attraverso le qualità, la schiettezza e la caparbietà della scrittura; punti cardini anche della personalità di Pietro “u tuccu” come veniva simpaticamente soprannominato dai suoi “siciliani” che lo hanno amato, apprezzato e seguito nella sua importante carriera.

Il Premio si avvale di una Commissione interna composta da due componenti dell’USSI Sicilia e due dell’ASD e Culturale PLAY VILLAGE che prevedono la segnalazione di tre nomination per la sezione giornalisti sportivi, tre per la sezione giornalisti radio, tv e web, tre per la sezione giornalisti carta stampata. L’edizione di quest’anno è tutta al femminile per condannare ulteriormente il femminicidio protagonista assoluto nelle pagine dei giornali e non solo.

La Manifestazione si svolgerà a Pedara, il 28 novembre 2024 alle ore 16.00 presso la Sala eventi del Centro EXPO

Saranno anche quest’anno Ettore Tortorici e Paola Parisi a condurre il grande evento.