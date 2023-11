Premio poesia “Giuseppe Serroy” ad Agrigento: i premiati

Ad Agrigento sabato 16 novembre 2023 alle ore 10:30 presso la Sala Convegni di Casa Sanfilippo si celebra la cerimonia di Premiazione della settima edizione del Concorso “Giuseppe Serroy” per la poesia dialettale siciliana. Il Premio vuole essere un omaggio-ricordo all’illustre raffadalese Giuseppe Serroy medico,poeta,scrittore ,politico, antiborbonico fautore delle azioni rivoluzionarie per l’Unitò d’Italia. Appassionato di tradizioni popolari siciliane. Il Premio è ideato e realizzato dal prof. Franco Curaba,dirigente scolastico e presidente emerito della CNA Pensionati della provincia di Agrigento.

Saranno premiati per la sezione over 65:

– 1° Premio a Francesca Vitello di Favara con la poesia “Notti d’agustu”

-2° Premioa Italo Minnella di Agrigento con la poesia “St’amuri”

– 3° Premio a Gioacchino Florio di Licata con la poesia “Chiangiu e arridu”

Per la sezione under 65:

-1° Premio ad Tonino Butticè di Agrigento con la poesia”Quannu”

-2° Premio a Giuseppe Macauda di Modica con la poesia “D’amuri soffru”

-3° Premio a Carmela Neri di Agrigento con la poesia ” Mi raccumannu”

La giura ha deliberato di assegnare Premi alla Carriera ai poeti: Amico Salvatore di Serradifalco-Barracatu Antonio di Cefalù-di Ribera- Giuseppina Mira di Siculiana-Lina Riccobene di Delia

Targhe speciali ai poeti: Venerina Di Francesco -Michelangelo La Rocca-Giovanni Mangiapane- Gerlando Natalello

Targhe d’onore verranno conferite a :Clarissa Filorizzo per la medicina- Enza Ierna settore cultura-Paolo Cilona operatore socio-culturale- Giusi Paralino settore sport-Suor Maria Grazia Pillitteri per solidarietà sociale – Elisa Maria Enza Casalicchio settore scuola- Diego Lo Verme e Salvatore Costanzino per la imprenditoria-Salvatore Stringone per militanza CNA Licata- Giuseppe Porretta e Gioacchino Ferlisi per attività musicali