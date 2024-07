Premio Vigata, successo di pubblico per “A Vilanza” della compagnia Libero Canto di Calliope

Serata di grandi emozioni e apprezzamento da parte del pubblico, accorso in piazza Kennedy ieri per assistere alla terza serata della rassegna teatrale Premio Vigata, organizzata dall’associazione Terra di Vigata, con il patrocinio del Comune di Porto Empedocle, della Regione Sicilia e di Enel.

Protagonista assoluta la compagnia Libero Canto di Calliope, la quale ha saputo mettere in scena in maniera essenziale un testo di certo non semplice.

“A Vilanza”, questo il titolo della rappresentazione è frutto della collaborazione tra due maestri della letteratura italiana, Luigi Pirandello e Nino Martoglio. Una commedia che si dipana tra le strade polverose e le case rustiche di un piccolo villaggio siciliano. La trama si sviluppa attorno ai contrasti e alle vicende dei vari personaggi che vivono nell’opera letteraria, ognuno con le proprie passioni, aspirazioni e segreti. Una panoramica vivida e coinvolgente della vita di provincia nella Sicilia del XIX secolo, mettendo in luce le passioni, le gelosie e le rivalità che animano il cuore di un piccolo paese.

Tra il pubblico era presente Giovanni Sardone, storico patron del Piccolo Teatro Città di Agrigento e organizzatore delle indimenticabili Settimane Pirandelliani al Caos, puntualmente ricordate dal direttore artistico Giovanni Volpe nel suo saluto introduttivo. Oltre ai consueti 198 fortunati nel trovare le sedie messe a disposizione dal Comune, su disposizione della questura di Agrigento, erano presenti decine di altre persone in piedi, attratte dalla qualità dello spettacolo.