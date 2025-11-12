Cultura

Presentata la quarta edizione del premio “Dona Maiora”

Riconoscimento per celebrare il coraggio, la dedizione e il senso del dovere delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione



È stato presentato questa mattina, al Circolo Empedocle di Agrigento, il Premio “Dona Maiora”, riconoscimento promosso dalla sezione provinciale UNUCI di Agrigento per celebrare il coraggio, la dedizione e il senso del dovere delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente provinciale UNUCI Carmelo Fenech, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine.

«Il Premio Dona Maiora vuole rendere omaggio a chi ogni giorno serve il Paese con coraggio e spirito di sacrificio – ha dichiarato Fenech –. L’estensione dell’iniziativa anche a Palermo testimonia la volontà di diffondere i valori di dedizione e servizio che accomunano tutte le divise».

La prima edizione palermitana del premio si terrà giovedì 14 novembre alle ore 17.30 presso il Circolo Unificato dell’Esercito, mentre la quarta edizione agrigentina è in programma giovedì 20 novembre alle ore 10.30 all’Istituto “Nicolò Gallo”.

