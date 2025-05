Professioni, cultura e coesione sociale, ad Agrigento il Primo Convegno Interordinistico

Si svolgerà venerdi prossimo 23 maggio alle ore 15.00, nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, alla presenza dei presidenti degli ordini professionali, la conferenza stampa di presentazione del:”Primo Convegno Interordinistico “Chiamata alle Arti”: un incontro tra professioni, cultura e coesione sociale”.

Aperto alla cittadinanza ed organizzato dall’Ordine provinciale dei Notai, presieduto dal notaio Claudia Gucciardo e che ne costituisce l’Ordine promotore, si svolgerà ad Agrigento, presso il Teatro Pirandello, il Primo Convegno interordinistico, in programma il 24 maggio 2025, alle ore 9.00, che vede dialoganti plurimi Ordini professionali (Notai, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Architetti e Medici). Sinergicamente insieme per realizzare quella coesione sociale, tanto a cuore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo discorso di inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, ha invitato a procedere insieme, a rigenerare coesione, a ricomporre le varie componenti della società. Anche il Papa Leone XIV ha invitato al dialogo ed alla creazione di ponti.

Il convegno si articolerà in tavole rotonde proprio per sottolineare la circolarità dei temi trattati, tutti di grande attualità e di utilità concreta e vede riuniti allo stesso tavolo, accademici e professionisti di diverse aree.

Così allo stesso tavolo siedono e discutono, a beneficio dell’uditorio, notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e medici, apportando il proprio contributo alla discussione, resa vivace ed attrattiva dalla formula adottata per la trattazione.

I temi spaziano dall’eredità digitale e quindi dalla definizione in concreto di cosa sono i beni digitali (file, documenti informatici creati od acquistati, criptovalute, domini, account associati a posta elettronica, a social network, account di natura finanziaria, di e – commerce, di pagamento elettronico, con l’avvertenza che non fanno parte dell’eredità digitale le password) e del come questi beni digitali si trasmettono; se si può incaricare una persona di fiducia o fare un testamento, che rimane lo strumento più idoneo per risorse con valore economico, ma non solo. Tema questo contemporaneo ed universale

Seguiranno temi urbanistici, anche questi di ampio respiro, si discuterà del recente Decreto Salva Casa, delle linee Guida emanate dal MIT e dell’accertamento di conformità dei fabbricati. Un focus sarà dedicato all’Edilizia in Sicilia, dopo il “Salva Casa”.

Altro grande tema è quello della sostenibilità ambientale, nessuno sviluppo può essere tale se non è sostenibile, e quindi il tema dell’Energia da produrre in modo green e da condividere, attraverso le CER, poco conosciute e che il Convegno mira a sponsorizzare. Sono comunità energetiche rinnovabili, incentivate dal GSE, esempio virtuoso di produzione e condivisione dell’energia prodotta. Soggetti giuridici, con scopo principalmente non lucrativo ed il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci, ai membri ovvero alle aree locali in cui opera la comunità. L’energia prodotta (dalla CER) è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità energetica.

Un esempio virtuoso di condivisione dell’energia e di sostenibilità ambientale.

Altro tema, assolutamente non marginale e molto attuale è quello delle vendite competitive cioè quelle vendite effettuate nell’ambito di varie procedure liquidatorie, generalmente coatte, che, a valle, costituiscono un modo alternativo e sicuro per acquistare beni, caratterizzate da un pregnante controllo giudiziale da parte del Giudice delegato che garantisce la regolarità della procedura di alienazione, di acquisto ed infine di cancellazione dei gravami sul bene. L’intervento, alla tavola rotonda, del Giudice delegato alle procedure concorsuali, presso il Tribunale di Agrigento, è un segno molto significativo della valenza di questa tavola rotonda.

Non possono mancare i temi fiscali, da quello più noto delle detrazioni edilizie 2025 ad un tema più specifico che riguarda il mondo imprenditoriale cioè il tema dei conferimenti in società e le loro ricadute fiscali. Commercialisti, notai, avvocati, accademici si confronteranno in modo costruttivo.

Conclude i lavori una tavola rotonda che tratterà, dal punto di vista medico/legale, della capacità di un soggetto di compiere atti ed attività consapevoli, come la capacità od incapacità possa manifestarsi con la scrittura e quindi con la grafia e della conquista sociale ed umana, compiuta dal notariato ed avallata formalmente dal Ministero di Grazia e Giustizia, con propria circolare, che ammette, alla redazione di atti, persone con sindromi che le fanno prigioniere di un corpo rigido ma la cui capacità non è compromessa e si manifesta con l’uso della tecnologia, quest’ultima volta a servizio delle persone.

Questo è il senso della CHIAMATA ALLE ARTI perchè chi esercita un’arte od una professione deve mettere la sua ARTE, la sua OPERA, a servizio dell’interesse collettivo. Nel corso del Convegno saranno premiate le novelle ed i racconti del concorso nazionale “ Il Notaio Racconta “, esaminati da una prestigiosa giuria.

Concluderà il Convegno uno spettacolo, ad ingresso libero, realizzato dal Corriere della Sera con il Consiglio nazionale del Notariato, dedicato ai testamenti dei Grandi Italiani ed in particolare ai testamenti di Luigi Pirandello, Ignazio Florio e Giovanni Verga.