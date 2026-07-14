Agrigento

Agrigento, strisce blu a pagamento anche con carte di credito

L'aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si informa la cittadinanza, che i parcometri delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) ubicati in Via Gioeni, Piazza Aldo Moro e Piazza Vittorio Emanuele sono stati aggiornati e consentono, oltre al tradizionale pagamento in contanti mediante monete, anche il pagamento elettronico tramite carte di debito (Bancomat) e carte di credito abilitate. L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori, rendendo il pagamento della sosta più semplice, rapido e sicuro. Lo dice in una nota stampa il sindaco di Agrigento, Michele Sodano.

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