Racalmuto, si inaugura la mostra “Nel cuore della terra” di Alfredo D’Amato e Alan David Scifo

Verrà inaugurata martedì 20 dicembre, nell’atrio del palazzo comunale di Racalmuto, la mostra “Nel cuore della terra” ideata da Alfredo D’Amato, fotografo che lavora per il mensile L’Espresso e per agenzie internazionali e dal giornalista Alan David Scifo, autore dei testi che accompagnano la raccolta fotografica. L’idea nasce dalla necessità di riportare in vita la storia mineraria delle province di Agrigento e Caltanissetta, nel Novecento, cittadine che hanno rappresentato il cuore pulsante dell’economia italiana al tempo dell’estrazione di zolfo e dei sali potassici e pian piano dimenticati e dopo la chiusura forzata. La storia dimenticata delle miniere parla però anche di sfruttamento, di violenze sui “carusi”, venduti dalle famiglie e costretti a lavorare senza sicurezza e al centro di violenze inaudite già in tenera età. Ma la mostra riguarda anche la mancata bonifica delle miniere che oggi inquinano gran parte del territorio siciliano, i fiumi e l’aria di paesi in cui i tassi di mortalità per tumore sono superiori alla media. È una storia di emigrazione, di paesi che si sono svuotati dopo la chiusura delle miniere della provincia e di un popolo con la valigia in mano che ha dovuto lasciare la propria terra. All’inaugurazione della mostra sarà presente il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e il vicesindaco Angelo Curto.