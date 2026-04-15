“Recital”, un viaggio attraverso la canzone d’autore al teatro Posta Vecchia 

Venerdì 17 aprile, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, va in scena Recital di Daniele Guastella.“Recital” è un viaggio attraverso la canzone d’autore, che racconta la vita di ogni uomo e donna e la storia degli ultimi 25 anni. Le canzoni sono sempre precedute da un piccolo monologo, che racconta un aneddoto, un’esperienza, o trova uno spunto per parlare di uno dei tanti temi toccati dall’artista: la pace, l’ecologia, la mancanza di valori nella musica odierna, l’amore in tutte le sue forme, la lotta alla mafia e altre forme di ingiustizia.

I testi narranti di: Daniele Guastella, Gioacchino Marsala, Marta Da Dalt e Martino Lo Cascio. Daniele sarà accompagnato da Luigi Amico al violino e da Osvaldo Rizzo alle chitarre, con la partecipazione di: Francesca Felentino, uMANo e Luca Di Martino. Biografia in breve di Daniele Guastella Diplomato in pianoforte classico. Presso la “Hope Music School” ha conseguito i diplomi di interprete, autore, compositore ed arrangiatore di musica leggera. Si e` distinto in diverse importanti manifestazioni: “Jubilmusic”, RAI 1, Teatro Ariston di San Remo 2004/2005; “Giornate Mondiali della Gioventu`” di Roma e Colonia 2000/2005; “La conferenza Episcopale Italiana” Bari 2005; “Festival De La Palabra” Citta` Del Messico 2006/2007; “Moncalieri Jazz Festival” 2008; “Faces of Friends” Moldova 2007/2008/2011; “Festival del’Equinoccio” Messico 2009; “Srebarna Yantra” Bulgaria 2010/2011; “Festa Italiana” Tampa (USA) 2012/2014/2016; “El Festival Europeo”, Mexico 2013; “Mezzogiorno in Famiglia” RAI 2, 2013; “L’udienza speciale degli innamorati” con Papa Francesco Vaticano 2014 RAI 1, TV 2000 e TV Vaticana; “Festa Italiana” Drap (Francia) 2015, il “Festival delle notti bianche” Perm (Russia) 2014/2015; Finalista all’Eurovision Song Contest della Svizzera. Ha all’attivo tre album da solista, nei quali ha collaborato con importanti artisti nazionali ed internazionali “L’attesa” 2006, “Intanto cammino” 2011 e “Homaj” 2020, in quest’ultimo disco ha duettato con artisti nazionali ed internazionali come: Luca Madonia, Mario Incudine, Haydeè Milanes, Mihaela Fileva, Edgar Oceransky e molti altri, ed è stato inoltre candidato ai LATIN GRAMMY nel 2021. Sta per uscire il suo quarto disco, un concept album di 6 tracce che raccontano il tempo spietato dei giorni nostri.