Sambuca si prepara per la sagra del tartufo

“L’oro nero di Sambuca” è l’evento dedicato al tartufo nero che si svolgerà il 22 e 23 giugno a Sambuca di Sicilia. “Stiamo costruendo un evento per promuovere il borgo, una tipicità del suo territorio e con esse le attività ristorative, bar e rosticcerie. Dopo esser entrati a far parte dell’associazione nazionale “Città del Tartufo” siamo pronti per iniziare un percorso di promozione e di valorizzazione di un ulteriore prodotto che caratterizza Sambuca e che potrebbe innescare ulteriori processi di crescita e generare nuove economie. Un prodotto a km 0 che sempre più ci avvicina al nostro territorio e alle sue tipicità!

Insieme al tartufo festeggeremo l’arrivo dell’estate e la “Notte Romantica” nei “Borghi più Belli d’Italia” con Degustazioni, Show cooking, Visite guidate, Caccia al tartufo, Corsi formativi e trekking”, cosi rende noto il sindaco Giuseppe Cacioppo.