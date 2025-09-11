Cultura

San Vincenzo Ferrer, ad Aragona una mostra curata dall’artista Carmelo Sciortino

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferrer, nella Chiesa della Madonna del Rosario, patrona di Aragona, è stata creata un'esposizione

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferrer, nella Chiesa della Madonna del Rosario, patrona di Aragona, è stata creata un’esposizione sulla figura del santo spagnolo, curata dall’artista aragonese Carmelo Sciortino. 

Nei locali della chiesa del Rosario, sita in piazza Umberto I, dall’11 al 14 settembre, sarà visitabile la mostra dal titolo “San Vincenzo, l’angelo dell’Apocalisse”. 

Saranno esposti diversi santini, stampe, e immagini della collezione di Carmelo Sciortino, ed inoltre, quadri, statue ed oggetti sul Santo Valenziano. 

Particolare sarà la presenza della statua lignea settecentesca, venerata nella contrada omonima di Aragona ed esposta per l’occasione all’interno dei locali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Camastra

Lavori all’ufficio postale di Camastra, la sede chiude fino a metà ottobre  
Politica

Quattro milioni di euro per depurazione e fognature a Ravanusa, Savarino: “Passo decisivo”
Cultura

San Vincenzo Ferrer, ad Aragona una mostra curata dall’artista Carmelo Sciortino
Eventi

Inaugurata la decima edizione della Comic Convention a Palermo, Tamajo: “Una vetrina per la nostra città”
Mafia

Mafia, morto in carcere il boss ergastolano Pippo “U carruzzeri” Salvo
Catania

Aggredisce la vigilanza dopo essere stato scoperto a rubare in supermercato, arrestato