San Vincenzo Ferrer, ad Aragona una mostra curata dall’artista Carmelo Sciortino
In occasione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferrer, nella Chiesa della Madonna del Rosario, patrona di Aragona, è stata creata un’esposizione sulla figura del santo spagnolo, curata dall’artista aragonese Carmelo Sciortino.
Nei locali della chiesa del Rosario, sita in piazza Umberto I, dall’11 al 14 settembre, sarà visitabile la mostra dal titolo “San Vincenzo, l’angelo dell’Apocalisse”.
Saranno esposti diversi santini, stampe, e immagini della collezione di Carmelo Sciortino, ed inoltre, quadri, statue ed oggetti sul Santo Valenziano.
Particolare sarà la presenza della statua lignea settecentesca, venerata nella contrada omonima di Aragona ed esposta per l’occasione all’interno dei locali.